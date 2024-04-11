Раскрыт план Трампа по прекращению противостояния на Украине

Экс-президент США Дональда Трампа в случае своего переизбрания возьмется за урегулирование конфликта на Украине. Он планирует склонить обе стороны, участвующие в противостоянии, к мирным переговорам, сообщает CNN.

Трамп, по данным телеканала, намерен, прежде всего, обратиться к президентам России и Украины — Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому. Он собирается это сделать сразу после избрания или инаугурации. Трамп не исключает использование военной помощи от США Украине в качестве «рычага давления».

До этого стало известно, что Трамп намерен поделить страны НАТО на «два сорта». Бывший президент США также требовал от стран НАТО тратить на оборону хотя бы 2% ВВП, чтобы Соединенные Штаты продолжали их защищать.

В феврале Трамп обвинил ряд стран — членов НАТО в невыполнении финансовых обязательств в рамках программы по обеспечению обороны.

Ранее в Пентагоне раскрыли количество поставленного Украине оружия с начала спецоперации.