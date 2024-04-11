Стали известны детали встречи Трампа с Кэмероном

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон пытался убедить экс-президента США Дональда Трампа в необходимости поддержки Украины, поскольку отсутствие соответствующей политики со стороны Запада приведет к усилению позиций России. Об этом в интервью Washington Post рассказал сам глава британского МИД.

«Я думаю, есть понимание, что отказ от поддержки Украины приведет к ослаблению позиций Украины, усилению позиций Путина, и кто бы ни стал президентом в конце этого года, он не хочет оказаться в такой ситуации», — подчеркнул Кэмерон.

Кэмерон добавил, что в разговоре с Трампом он сосредоточился «на силе и слабости», сказав бывшему президенту, что «в интересах всех, чтобы в конце этого года Украина находилась в сильной позиции, а Путин — в слабой».

Как отмечает издание, Кэмерон покинул Вашингтон в среду, 10 апреля, после «стремительного визита» в Соединенные Штаты, который включал поездку в резиденцию Трампа во Флориде в Мар-а-Лаго, чтобы поговорить о политике с кандидатом от республиканской партии и попытаться убедить его «включить» партию в помощь Украине.

До этого Трамп отклонил приглашение украинского лидера Владимира Зеленского посетить Украину и рассказал о планах урегулирования украинского кризиса.

Ранее в США не оценили идею помочь Украине за счет российских активов.