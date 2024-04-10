В США не оценили идею помочь Украине за счет российских активов

Инициатива спикера палаты представителей США Майка Джонсона о предоставлении помощи Киеву за счет активов России за рубежом не получила достаточной поддержки со стороны его однопартийцев- республиканцев. Об этом сообщает портал Punchbowl News.

«То, что Джонсон до сих пор предлагал в отношении пакета помощи Украине… (проект – прим. ред.) предусматривающий использование конфискованных российских активов… не набирает подавляющей поддержки среди его коллег из республиканской партии», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что республиканцы в США раскритиковали законопроект REPO, в соответствии с которым Байден может конфисковать замороженные активы России, а также направить их на нужды Вооруженных сил Украины (ВСУ).

До этого спикер палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что законопроект по выделению помощи Украине будет рассмотрен после пасхальных каникул, которые заканчиваются 9 апреля, анонсировав «важные нововведения».

Речь идет о в том числе о предоставлении Киеву кредита, а также конфискации замороженных суверенных активов России, находящихся в США, для использования против Москвы. Джонсон напомнил, что «даже Трамп говорил о концепции займа», и Вашингтон не просто выделяет помощь, а строит такие отношения, при которых Украина должна будет ее вернуть.

Ранее Джонсон пообещал, что не откажется от Украины.