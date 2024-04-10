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В США возложили на Китай ответственность за успехи ВС РФ на Украине

Госдеп: США будут считать Китай ответственным за продвижение армии РФ на Украине

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J. Scott Applewhite/AP

Заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбелл заявил, что Вашингтон будет считать Пекин ответственным за продвижение Вооруженных сил РФ на Украине. Об этом сообщает Deutsche Welle (организация включена Минюстом в список иноагентов).

По словам Кэмпбелл, победы российской армии на Украине США будут рассматривать не как «уникальные действия России», а как «объединенный комплекс действий, поддерживаемый Китаем, а также Северной Кореей».

Успехи ВС РФ в конфликте с Украиной могут изменить баланс сил в Европе, поэтому Вашингтон «прямо заявил Пекину, что если это будет продолжаться, то это повлияет на отношения между США и Китаем», отметил замгоссекретаря.

Кэмпбелл добавил, что США предупреждали Китай о подготовке российским руководством специальной военной операции на Украине, однако Пекин «не хотел смены режима» президента РФ Владимира Путина.

Комментируя слова замгоссекретаря США, официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что Вашингтон не должен вмешиваться в сотрудничество Китая и России и пытаться сдержать его.

Ранее в США заявили, что Китай встал на сторону России в конфликте на Украине.

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