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В МИД РФ назвали цель военных учений с участием США в Азии

Захарова назвала целью учений с участием США в Азии расширение экспансии НАТО

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Цель потенциальных совместных учений США с Японией, Австралией и Филиппинами — расширение экспансии Североатлантического альянса (НАТО) в другие регионы мира, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Об этом пишет РИА Новости.

«Цель та же самая, о чем мы говорили — это расширение натовской экспансии, в том числе и в другие регионы мира», — сказала Захарова на брифинге.

По ее словам, всем понятно, что экспансия НАТО направлена не на укрепление безопасности или решение существующих проблем, а на обострение имеющихся противоречий и использование конфликтных ситуаций для эскалации напряженности.

В последнее время в Азии продолжается сближение Японии и Филиппин, которые являются союзниками США. Так, в этом году японские силы самообороны могут принять полноценное участие в военных учениях США и Филиппин Balikatan, которые проводятся каждый год. Взаимодействие трех стран направлено на сдерживание Китая в Восточно-Китайском море и вокруг Тайваня.

До этого стало известно, что Филиппины планируют более активное военное сотрудничество с США и их союзниками перед лицом «агрессивного» Китая.

Ранее посол Филиппин в США заявил о возможном размещении японских войск на Филиппинах.

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