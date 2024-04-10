МИД РФ потребовал объективного расследования нападения на посольство в Вильнюсе

Россия считает атаку на свое посольство в Вильнюсе результатом русофобской политики Литвы и требует объективного расследования всех деталей случившегося. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ее цитирует РИА Новости.

«Мы считаем случившееся результатом целенаправленной политики русофобии официального Вильнюса и беспрецедентного накала антироссийской риторики. <...> Все причастные к этому нападению должны быть найдены и наказаны», — сказала дипломат.

По словам Захаровой, литовским властям также следует озаботиться компенсированием ущерба, нанесенного зданию посольства.

8 апреля представитель департамента полиции Рамунас Матонис сообщил, что неизвестные две ночи подряд бросали бутылки с зажигательной смесью на территорию посольства России в Вильнюсе.

По подозрению в причастности к случившемуся полиция задержала жителя Литвы 1974 года рождения.

Ранее в Литве предложили аннулировать ВНЖ россиянам и белорусам.