Федеральное бюро расследований (ФБР) США не стало комментировать заявление Службы внешней разведки (СВР) о том, что на Украину отправлены наркокартели. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя ФБР.

«ФБР отказывается от комментариев», — следует из сообщения.

До этого в СВР России сообщили, что США намерены отправить на Украину несколько сотен «головорезов», завербованных в американских тюрьмах. Ожидается, что «первая партия головорезов» появится в зоне боевых действий летом 2024 года. При этом она будет состоять из осужденных представителей колумбийских и мексиканских наркокартелей, уточняется в материале.

При этом, если пилотный проект пополнения рядов Вооруженных сил Украины (ВСУ) латиноамериканскими заключенными окажется успешным, он будет продолжен и расширен. В российской службе отметили, что в таком случае на поле боя будут отправлены преступники из ряда других государств со сложной криминогенной обстановкой.

Ранее американский наемник ВСУ рассказал о гегемонии российских войск на поле боя.