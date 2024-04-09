На сайте главного агентства КНДР появился посвященный отношениям с РФ раздел

На сайте Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК) появился отдельный раздел, который посвящен развитию межгосударственных отношений между Северной Кореей и Россией. Об этом сообщает РИА Новости.

Раздел назван «Корейско-российские отношения дружбы, переживающие исторический переломный период», там собраны основные вехи отношений между КНДР и РФ в новейший период истории государств, начиная с 2019 года, когда состоялся визит лидера страны Ким Чен Ына в Россию.

В рамках посвященного российско-корейским отношениям раздела на сайте есть пять категорий: «Новости революционной деятельности уважаемого товарища Ким Чен Ына», «Все (новости)», «Политика», «Экономика», а также «Культура».

Отмечается, что на данный момент этот раздел доступен только на корейской версии ЦТАК.

До этого в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ) заявляли, что российские туристы все активнее интересуются поездками в КНДР, где в феврале-марте побывали уже три организованные группы из России.

Ранее политолог объяснил, почему России выгодно сотрудничество с КНДР.