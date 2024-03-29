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Политолог объяснил, почему России выгодно сотрудничество с КНДР

Политолог Латышев: КНДР доказала всему миру, что не боится ничего

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Валерий Мельников/РИА «Новости»

Само по себе выстраивание отношений с Северной Кореей — успех для России, поскольку Пхеньян показал всему миру, что никого и ничего не боится, несмотря на беспрецедентное количество западных санкций. Такое мнение в эфире Tsargrad.tv высказал журналист-международник, политолог Сергей Латышев, комментируя визит директора Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина в КНДР.

«Северная Корея — идеальный союзник, потому что никого не боится. Потому что имеет одну из самых массовых и хорошо вооруженных, обладающих колоссальными военными запасами армий мира. У нее есть даже ядерное оружие и современные ракетные системы его доставки. Она располагает многочисленным спецназом, сильными спецслужбами», — отметил Латышев.

Он добавил, что КНДР способна «кое-чем поделиться» с Россией в столь непростое время, когда многие страны не только не помогают, но и вводят санкции под нажимом Запада.

Российская делегация во главе с Нарышкиным посетила Пхеньян в конце марта. Глава СВР провел переговоры с министром государственной безопасности КНДР Ли Чхан Дэ. Также представители РФ встретились с сотрудниками северокорейского министерства государственной безопасности.

В тоже время делегация Северной Кореи во главе с министром внешнеэкономических дел Юн Чжон Хо посетила Москву.

Ранее политолог заявил о многоплановом развитии сотрудничества между Россией и КНДР.

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