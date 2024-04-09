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Глава правительства Запорожской области Кольцов сложил полномочия

Рогов заявил об отставке главы правительства Запорожской области Кольцова

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Глава правительства Запорожской области Антон Кольцов покинул свой пост. С таким заявлением выступил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией», сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате России Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

«Кольцов ушел в отставку», — указывается в публикации.

По словам общественника, команда Кольцова начала свою работу с первых дней становления региона, беря во внимание специфику области и имея точечный план ее развития.

«Теперь входить в курс дел с чистого листа придется новому кабинету министров», — написал Рогов.

Согласно оценке политика, в настоящее время в Запорожской области происходят регулярные и хаотичные кадровые перестановки, что свидетельствует об отсутствии точной стратегии и стабильности по региону. Недавно сложил полномочия первый замгубернатора области Сергей Толмачев, ответственный за внутреннюю политику.

«Хочу пожелать новому председателю удачи», — подытожил он.

Уточняется, что официального подтверждения данной информации пока нет.

Ранее замглавы Запорожья рассказал о развитии региона.

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