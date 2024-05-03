В Финляндии заявили об обнаружении нелегальной разведки у границы с Россией

Центральная криминальная полиция Финляндии подозревает одного человека в том, что тот занимался нелегальной разведывательной деятельностью у границы с Россией. Об этом сообщает финский общественный вещатель Yle.

По его информации, преступление произошло в муниципалитете Виролахти, в граничащей с Россией области Кюменлааксо. В состав Виролахти входит, в частности, пограничная станция Ваалимаа.

По данным Yle, предполагаемая разведывательная деятельность попала в поле зрения властей осенью 2022 года.

Отмечается, что в Финляндии впервые с 2006 года было возбуждено уголовное дело по факту ведения нелегальной разведки.

3 мая Yle сообщил, что троих россиян задержали в Финляндии по подозрению в вывозе товаров двойного назначения.

По информации вещателя, подозреваемых задержали в Каяани. Полиция рассказала об операции, которая прошла в помещениях профессионального училища Кайнуу и городского общежития. По итогам проверки задержали троих студентов, которые оказались гражданами РФ.

Ранее президент Финляндии назвал «лучший способ» избежать войны.