Вынужденная улыбка может улучшить настроение, выяснили ученые

Попытки заставить себя улыбнуться могут поспособствовать улучшению настроения. Об этом изданию Live Science рассказала Мари Кросс, доцент кафедры биоповеденческого здоровья Пенсильванского государственного университета (США).

Кросс уточнила, что «самообман» с помощью улыбки может не только усиливать счастье, но и создавать его. Это было подтверждено результатами исследования (мета-анализа) ученых из Стэнфордского университета. Авторы научной работы выдвинули гипотезу о том, что между переживанием человеком определенных эмоций и их мимическим отображением на лице существует двунаправленная связь.

После анализа 138 ранее опубликованных исследований ученые пришли к выводу, что вынужденная улыбка может улучшать настроение как в нейтральном контексте (когда фактических поводов для радости и печали нет), так и в изначально положительном.

Отмечается, что всего в анализируемых исследованиях участвовали 3800 добровольцев из 19 стран. В ходе одного из экспериментов люди должны были зажать ручку между зубами или удерживать ее губами. Затем добровольцы пародировали эмоции актера на фото (улыбающегося или сохраняющего безучастное выражение лица). На третьем этапе исследователи попросили участников изобразить счастливое выражение лица, либо двигая уголками губ к ушам и приподнимая щеки, либо сохранять невозмутимый вид.

Участники сообщали о постепенном усилении чувства счастья во время выполнения каждого задания с улыбкой. Эффект был сильнее при условии выполнения задач на изменение мимики.

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