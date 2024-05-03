Рублев объяснил победу над Фрицем в полуфинале «Мастерса»

Российский теннисист Андрей Рублев, обыгравший в полуфинале мадридского грунтового «Мастерса» американца Тейлора Фрица (6:4, 6:3), прокомментировал свою победу, отметив сложное начало и равный первый сет, а также подчеркнув, что ему самому удалось справиться с эмоциями.

«В первом гейме я играл не очень хорошо, и ему удалось сломать мою игру. Но во втором гейме, уже на его подаче, я выиграл два первых розыгрыша, после чего удалось добиться брейка и реализовать его. Счет сравнялся – 1:1. И дальше матч был равным до последнего гейма первого сета. Мне удалось направить эмоции в правильное русло, поэтому я и вышел в финал. Без этого я бы не был в финале», — рассказал Рублев.

В финале Рублев встретится с победителем матча между канадцем Феликсом Оже-Альяссимом и чехом Иржи Лехечкой. До сих пор россиянин в своей карьере одержал только одну победу на «Мастерсах» в одиночном разряде, выиграв в прошлом году титул в Монте-Карло, также на грунтовом покрытии. При этом Рублев трижды проигрывал финалы «Мастерсов».

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