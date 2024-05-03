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Санитарный самолет Ан-2 совершил аварийную посадку в Казахстане

Минтранс: в Казахстане совершил аварийную посадку санитарный самолет Ан-2

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Дмитрий Коробейников/РИА Новости

В Казахстане санитарный самолет Ан-2, на борту которого были пять человек, совершил аварийную посадку в районе водоема. Об этом сообщает пресс-служба казахстанского министерства транспорта в Telegram-канале.

Согласно информации ведомства, самолет выполнял рейс Аркалык-Аксункар (Костанай). После взлета воздушное судно резко снизило высоту и съехало в водоем. На борту воздушного судна находились два члена экипажа и три пассажира. Все пассажиры и члены экипажа были эвакуированы и направдены в больницу, жертв и пострадавших нет.

В публикации отмечается, что сотрудники департамента по расследованию происшествий на транспорте уже выехали на место инцидента, причины и обстоятельства выясняются.

«Создана комиссия по расследованию авиационного происшествия», — заключается в сообщении.

В апреле вертолет Ми-8 совершил вынужденную посадку в районе реки Улья в Охотском районе Хабаровского края.

Ранее на Ямале вертолет совершил аварийную посадку.

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