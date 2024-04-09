Стало известно, что Украине нужно сделать ради членства в ЕС

Украине нужно будет пожертвовать своими интересами в сфере экспорта агропродукции в страны ЕС ради вступления в Евросоюз. Об этом пишет газета Politico.

«Если Украина хочет вступить в ЕС, ей, возможно, придется оставить свой сельскохозяйственный сектор в стороне», - говорится в сообщении издания.

Отмечается, что украинские фермеры стремятся свободно продавать свою продукцию на рынки стран ЕС, однако «этого не произойдет», поскольку ряд стран, включая Польшу, отстаивают свои интересы в этой сфере.

Союзники Украины уже «принимают жесткие меры» против ее массового экспорта сельскохозяйственной продукции. К примеру, пишет издание, 9 апреля ожидается, что законодатели комитета по международной торговле Европейского парламента одобрят ужесточение ограничений на украинские сельскохозяйственные товары «в рамках временных мер по либерализации торговли».

По информации газеты, такие ограничения необходимы для исправления «неравенства» в торговом балансе между Украиной и ЕС.

До этого в отчете «Макроэкономическое и монетарное обозрение, апрель 2024 года» Национального банка Украины (НБУ) говорилось, что потери импорта Украины в феврале из-за блокады границы фермерами Польши составили $350–400 млн.

Польские аграрии 9 февраля начали масштабные протесты против ввоза дешевой украинской сельхозпродукции. В результате были заблокированы КПП на границе между странами. Проблемы с импортом, в свою очередь, привели к подорожанию товаров на Украине. Рост цен составил 15–20%.

Ранее сообщалось, что разгневанные фермеры диктуют новую повестку Евросоюзу.