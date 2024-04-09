Лавров рассказал, когда Путин и Си Цзиньпин планируют встретиться

Президент России Владимир Путин и лидер Китая Си Цзиньпин планируют встретиться в 2024 году на полях саммитов БРИКС и ШОС. Об этом сообщил глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров во время пресс-конференции с китайским коллегой Ван И по итогам переговоров в Китае, передает ТАСС.

«[Обсудили] предстоящие встречи наших лидеров на полях различных международных мероприятий, в том числе саммит БРИКС в Казани в октябре и саммит ШОС в Астане в июне», — сказал Лавров.

При этом глава российского МИД подчеркнул, что у лидеров двух государств, возможно, появятся и другие возможности встретится. Лавров отметил, что встречи необходимы, чтобы поддерживать постоянный политический диалог.

18 марта председатель КНР Си Цзиньпин поздравил кандидата в президенты России Владимира Путина с переизбранием на пост главы государства. Лидер Китая выразил уверенность, что Российская Федерация под руководством Путина «сможет добиться еще больших успехов в развитии и строительстве государства».

Байден высказался против новой холодной войны с Китаем.