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В МИД РФ оценили позицию Киева по транзиту российского газа

МИД РФ: Киев не спешит отказываться от транзита газа из РФ

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РИА Новости

Глава второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук заявил, что Киев не намерен спешить отказываться от транзита российского газа на фоне скорого истечения контракта с Москвой, по его словам, сама Украина вряд ли будет вести соответствующие переговоры с Россией, однако это может сделать ЕС. Своим мнением Полищук поделился в беседе с ТАСС.

«Сам Киев не будет вести переговоры с Москвой и продлевать действующий контракт или подписывать новый с «Газпромом», это могут сделать Еврокомиссия или группа европейских стран, заинтересованных в сохранении транзита», — подчеркнул он, отметив, что в Киеве не исключают такого развития событий, если получатели в ЕС арендуют мощности украинской газотранспортной системы.

В конце марта сообщалось, что «Газпром» продолжает транзит газа в Европу через Украину, но в сокращенном объеме 42,1 млн куб. м в сутки через газоизмерительную станцию (ГИС) «Суджа».

Транзитная ветка через Украину остается единственным маршрутом поставок российского газа в страны Западной и Центральной Европы после остановки «Северного потока». Поставки по «Турецкому потоку» и «Голубому потоку» предназначены для Турции и стран региона.

В свою очередь премьер Украины Денис Шмыгаль заявлял, что Украина не намерена продлевать договор с «Газпромом» о транзите российского газа в Европу. Обсуждать это с российской стороной Киев, в принципе, не собирается. Однако готов сохранить транзит по новому договору, если этого захочет ЕС.

Ранее уровень запасов газа в подземных хранилищах (ПХГ) ЕС опустился ниже 69%.

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