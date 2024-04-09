Макрон призвал Сербию к согласованию решений с Евросоюзом

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал Сербию к более тесному согласованию решений в области внешней политики с Евросоюзом (ЕС). Об этом он сказал на пресс-конференции с президентом Сербии Александаром Вучичем, который находится с визитом в Париже, передает РИА Новости.

«Сербия не должна сомневаться, что ее будущее в Евросоюзе и нигде более», — сказал Макрон.

Он отметил, что «это стратегический выбор, который важно вновь подтвердить». По словам французского лидера, важно, чтобы Сербия продолжала реализовывать этот выбор путем более тесного согласования решений во внешней политике.

Макрон добавил, что на фоне украинского конфликта началась новая эра стремления к воссоединению Европы.

В конце марта Вучич заявлял, что в ближайшее время Сербия столкнется с угрозой своим национальным интересам. Тогда же комитет ПАСЕ (Парламентской Ассамблеи Совета Европы) по вопросам политики и демократии одобрил вступление Косово в Совет Европы.

7 апреля в Германии предложили исключить Венгрию и Словакию из Евросоюза из-за Украины.

Ранее Вучич заявил, что Запад усилит давление на Сербию, что может привести к усложнению отношений Белграда и Москвы.