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Генсек ООН отреагировал на удары БПЛА по Запорожской АЭС

Генсек ООН Гутерриш разделяет с МАГАТЭ обеспокоенность по поводу ударов по ЗАЭС

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Andrew Kelly/Reuters

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш разделяет с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) обеспокоенность по поводу ударов БПЛА по Запорожской атомной электростанции. Об этом сообщил официальный представитель Гутерриша Стефан Дюжаррик, слова которого передает ТАСС.

«Генеральный секретарь разделяет обеспокоенность, выраженную гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси по поводу ударов дронов по атомной электростанции», — сказал он.

Рафаэль Гросси заявил, что ЗАЭС после атаки беспилотников оказалась «довольно близка» к ядерной аварии.

Вечером 8 апреля постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что с учетом серии атак на Запорожскую АЭС Россия потребовала созвать внеочередную сессию Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии.

В этот же день официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова сказала, что Соединенные Штаты и Великобритания, снабжая Украину дронами, стоят за атаками на Запорожскую АЭС, спонсируют ядерный терроризм Киева.

Ранее директор ЗАЭС прокомментировал атаку ВСУ на атомную станцию.

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