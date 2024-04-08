Путин поручил проработать вопрос скоростного метро от Петербурга до Пулково

Президент Владимир Путин поручил кабмину и властям Петербурга определить сроки строительства, а также объем и источники финансирования объектов скоростного пассажирского сообщения с городским аэропортом Пулково, в том числе с помощью продления линий метро. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Российский премьер Михаил Мишустин и петербуржский губернатор Александр Беглов были назначены ответственными за подготовку соответствующего доклада, — он должен быть представлен 15 июня.

Также Петербургу выделят до 90 млн рублей в 2028–2030 годы на реализацию второго-четвертого этапов проекта по строительству Широтной магистрали скоростного движения.

Сейчас ближайшая станция метро к Пулково – «Московская». Она расположена примерно в 11 километрах от аэропорта. От Пулково до «Московской» и в обратном направлении регулярно курсирует наземный общественный транспорт.

Также президент ждет планов от руководителей Санкт-Петербурга, Ленинградской и Калужской областей по созданию автомобилестроительного кластера.

Ранее Путин дал поручение по улучшению пути ВСМ Москва — Петербург.