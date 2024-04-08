Россия призвала поддержать заявку Палестины на членство в ООН

Россия призвала все страны мирового сообщества поддержать заявку Палестины на получение статуса постоянного члена ООН. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на первого заместителя постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрия Полянского.

«Россия полностью поддерживает инициативу палестинской стороны возобновить рассмотрение заявки на полноценное членство Палестины в ООН», — заявил он.

По его словам, судьба заявки Палестины «станет мерилом гуманности и цивилизованности современного мира».

«Призываем всех членов международного сообщества поддержать заявку Палестины на членство в ООН», — подчеркнул российский дипломат.

6 апреля сообщалось, что Совет Безопасности ООН намерен в понедельник, 8 апреля, рассмотреть запрос Палестины на вступление в международную организацию. До этого стало известно, что в Совет Безопасности ООН поступило письмо с просьбой принять Палестину в ООН и признать ее полноправным членом всемирной организации. Документ был внесен представителем Мальты — эта страна в апреле председательствует в Совбезе ООН.

Ранее стало известно, что в Израиле опасаются признания Соединенными Штатами палестинского государства.