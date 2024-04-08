В Европарламенте оценили шансы Украины победить Россию

Депутат Европейского парламента от Франции Тьерри Мариани заявил, что Украина не сможет победить в конфликте с Россией, а ВСУ в ближайшие месяцы будут отступать с позиций. Такую точку зрения он высказал в эфире канала LCI.

«Я полагаю, что Украина не сможет выиграть…Необходимо как можно быстрее начать переговоры о мирном урегулировании», — сказал Мариани.

В ближайшие месяцы линия боевого соприкосновения будет двигаться «в ущерб Украине», отметил политик.

Он также призвал к деэскалации конфликта, выступив против отправки французских войск на Украину. По его словам, Франции ничего не угрожает.

До этого CNN со ссылкой на экспертов писал, что Вооруженным силам Украины (ВСУ) на фоне нехватки боеприпасов и наступления российской армии придется уступить часть занятых территорий и отойти на более защищенные позиции.

Ранее в Европарламенте сочли безумием новый французский пакет помощи Украине.