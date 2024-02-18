В Европарламенте сочли безумием новый французский пакет помощи Украине

Новый транш Украине от Франции на €3 млрд в рамках соглашения о сотрудничестве между двумя странами является безумием. Об этом сообщил депутат Европарламента Тьерри Мариани, слова которого приводит ТАСС.

Так он прокомментировал документ, подписанный в Париже французским и украинским президентами Эммануэлем Макроном и Владимиром Зеленским.

«Мы видим, что для поддержки Зеленского не останавливаются даже перед самыми безумными затратами», — подчеркнул парламентарий.

Мариани обратил внимание, что две недели назад Макрон вместе с другими лидерами ЕС настоял на доведении помощи Украине до €50 млрд. Депутат добавил, что во французской политической системе президент имеет широкие права, и Макрону не требовалось согласие парламента для принятия решения. Он подчеркнул, что легальное не всегда легитимно. Парламентарий призвал власти Франции из-за огромного долга, который превышает €3 трлн, проявлять осмотрительность и осторожность в расходах.

До этого лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо обвинил Макрона в помощи Украине в ущерб собственному народу.

Ранее Боррель заявил, что отказ от военной помощи Украине не приведет к миру.