Украинский оппозиционер, лидер движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил, что украинские власти отказом от выполнения Минских соглашений лишились возможности вернуть Донбасс без единого выстрела и теперь на деньги Запада ведут боевые действия. Соответствующую точку зрения он высказал в материале для платформы «Смотрим».

Комментируя ситуацию вокруг строительства кладбища для военных в Киевской области, жители которой выступили против появления мест захоронения, он назвал ситуацию типичной для большинства регионов Украины, поскольку власть продолжает мобилизовать солдат, «ловить людей, как животных, и отправлять без подготовки на фронт».

С точки зрения Медведчука, если бы Владимир Зеленский не отказался от Минских соглашений, то Украина вернула бы Донбасс без применения военной силы.

«Не нужны были ни кладбища, ни западные вооружения, ни иностранная военная помощь, наоборот, реинтегрированный Донбасс платил бы налоги в бюджет Украины. Нужно было просто включить мозги и выполнить то, что он обещал народу», — написал Медведчук.

Однако, по его словам, главе Украины оказались не нужны деньги Донбасса. Зеленский взял деньги Запада, чтобы устроить конфликт и использовать граждан страны в своих целях, считает Медведчук.

Он также охарактеризовал Зеленского как «уникального дельца, который втюхивает миру грандиозное политическое шоу. Если ситуация будет развиваться подобным образом и дальше, то «кладбищ будет не хватать не только Украине, но и очень многим странам», считает лидер движения «Другая Украина».

«Понимание этого в мире растет, поэтому инвесторов этого политического шоу Зеленского становится все меньше. Рано или поздно все это дорого обойдется, как ему, так и тем, кто стоит у него за спиной…» — подытожил политик.

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