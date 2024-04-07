В США предрекли Украине отступление и потерю территорий

Вооруженным силам Украины (ВСУ) на фоне нехватки боеприпасов и наступления российской армии придется уступить часть занятых территорий и отойти на более защищенные позиции. Об этом пишет CNN со ссылкой на экспертов.

Так, по словам Катерины Степаненко из Института изучения войны, Украине придется отступать «в некоторых сценариях боевых действий». Она также отмечает, что «способность России сохранять инициативу на поле боя вынуждает украинские войска расходовать и без того скудные боевые средства».

По ее словам, у украинской армии нет иного варианта, кроме как «окопаться и попытаться в меру своих возможностей предвидеть, где, когда и с какой интенсивностью российские войска будут атаковать в следующий раз».

В то же время кафедры национальной безопасности университета Нью-Хейвена Мэтью Шмидт отмечает, что самым благоприятным сценарием для ВСУ при нынешнем уровне поддержки от Запада является стабилизация и удержание линии фронта.

До этого главком ВСУ Александр Сырский заявил о сложной ситуации для Украины на фронте.

По словам Сырского, сложнее всего обстановка на Артемовском направлении к востоку от Часова Яра и Клещеевки, а также на Авдеевском направлении в районах Бердычей, Орловки, Водяного, Первомайского и на Новопавловском направлении в районе Новомихайловки. Кроме того, он заявил о напряженной обстановке на Лиманском, Ореховском и Херсонском направлениях.

Ранее Зеленского раскритиковали за попытки замолчать реальное положение вещей на фронте.