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В Хельсинки потребовали открыть границу с РФ

В Хельсинки прошел митинг требующих открыть границу с РФ

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Shutterstock

В Хельсинки прошел митинг требующих открыть границу с РФ. Об этом пишет ТАСС.

Акция была согласована с полицией и проходила под лозунгом Back to normal. Ее организовало Александровское общество.

Помимо Хельсинки, акции прошли в городах Тампере и Лаппеенранта. Всего в митингах приняли участие около 200 человек.

До этого президент Финляндии Александер Стубб поддержал решение бессрочно закрыть границу с Россией.

Он отметил, что сохранение восточной границы в закрытом состоянии является правильным решением. По его словам, эти действия правительства позволили избежать хаоса, а ситуация с беженцами не стала неконтролируемой.

6 апреля посол России в Финляндии Павел Кузнецов заявил, что Хельсинки, приняв решение о закрытии контрольно-пропускных пунктов (КПП) на границе с РФ, хочет ограничить физическое общение финнов и россиян.

Ранее в Финляндии заявили о готовности сотрудничать не только с единомышленниками.

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