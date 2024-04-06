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Президент Финляндии выступил за полное закрытие границы с Россией

Президент Финляндии Стубб поддержал решение бессрочно закрыть границу с Россией

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Lehtikuva /Antti Aimo-Koivisto via Reuters

Президент Финляндии Александер Стубб поддержал решение правительства о закрытии автотранспортных пропускных пунктов на границе с Россией на неопределенный срок. Свою позицию он высказал в интервью телеканалу Yle.

Он отметил, что сохранение восточной границы в закрытом состоянии является правильным решением. По его словам, эти действия правительства позволили избежать хаоса, а ситуация с беженцами не стала неконтролируемой.

6 апреля посол России в Финляндии Павел Кузнецов заявил, что Хельсинки, приняв решение о закрытии контрольно-пропускных пунктов (КПП) на границе с РФ, хочет ограничить физическое общение финнов и россиян.

4 апреля правительство Финляндии продлило закрытие контрольно-пропускных пунктов (КПП) на границе с Россией «до дальнейшего уведомления».

До этого журналист Кости Хейсканен сказал, что финские районы, граничащие с Россией, пустеют на глазах. Причем бегут оттуда как местные, так и приезжие.

Ранее в Финляндии анонсировали митинг против закрытия границы с Россией.

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