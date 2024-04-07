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Зеленский заявил о жизненно важной для Украины помощи США

Зеленский: без помощи США Украине будет трудно остаться независимым государством

Без финансовой и оборонной поддержки Конгресса США, который должен утвердить стратегию о помощи Киеву, Украине будет тяжело остаться независимым государством. К такому выводу пришел украинский лидер Владимир Зеленский и написал об этом в своем Telegram-канале.

«Без этой поддержки Конгресса нам будет трудно не только победить, а даже остаться», – говорится в публикации.

Глава государства подчеркнул, что именно поэтому важно скооперировавшись «делать очень конкретные вещи».

Согласно словам украинского лидера, такая тема была поднята в ходе встречи с послами фандрейзинговой платформы UNITED24. На ней обсуждалась международная поддержка Украины, а также средства привлечения внимания к проблеме российского-украинского конфликта.

В августе бывший премьер-министр страны Николай Азаров заявил, что Украина находится в полной зависимости от внешнего управления и ее нынешний президент не сможет исправить ситуацию.

Ранее Зеленский провел телефонный разговор с Байденом.

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