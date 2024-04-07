Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Лавров анонсировал изменения в мировой политике

Лавров заявил, что время навязывания миру чужих интересов скоро пройдет

close
100%
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Российская Федерация не навязывает миру свои интересы, подобным занимаются другие, но их время скоро пройдет. Об этом сказал глава МИД РФ Сергей Лавров, слова которого передает официальный сайт ведомства.

«Их навязывание всему остальному миру — это не наш стиль. Эту «нишу» есть кому занимать. Но это время скоро пройдет», — заявил дипломат.

7 апреля сообщалось, что Сергей Лавров посетит КНР 8-9 апреля и проведет переговоры с китайским коллегой Ван И на «горячие темы».

5 апреля министр заявил о росте числа иностранных партнеров Москвы, поддерживающих выбор крымчан о воссоединении полуострова с Россией в 2014 году.

До этого Лавров заявил, что рассуждения главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о роли Украины в конфликте Запада с Россией напоминают высказывания рейхскомиссара оккупированной Украины Эриха Коха, произнесенные в 1942 году.

Ранее в МИД РФ оценили помощь Таджикистана в расследовании теракта в «Крокусе».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами