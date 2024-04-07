Лавров анонсировал изменения в мировой политике

Российская Федерация не навязывает миру свои интересы, подобным занимаются другие, но их время скоро пройдет. Об этом сказал глава МИД РФ Сергей Лавров, слова которого передает официальный сайт ведомства.

«Их навязывание всему остальному миру — это не наш стиль. Эту «нишу» есть кому занимать. Но это время скоро пройдет», — заявил дипломат.

7 апреля сообщалось, что Сергей Лавров посетит КНР 8-9 апреля и проведет переговоры с китайским коллегой Ван И на «горячие темы».

5 апреля министр заявил о росте числа иностранных партнеров Москвы, поддерживающих выбор крымчан о воссоединении полуострова с Россией в 2014 году.

До этого Лавров заявил, что рассуждения главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о роли Украины в конфликте Запада с Россией напоминают высказывания рейхскомиссара оккупированной Украины Эриха Коха, произнесенные в 1942 году.

Ранее в МИД РФ оценили помощь Таджикистана в расследовании теракта в «Крокусе».