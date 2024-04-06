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Экономист рассказал о последствиях для Европы после конфискации активов России

Figaro: ЕС пострадает от конфискации активов России, но США это не волнует

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Global Look Press

Конфискация российских активов ударит по странам Евросоюза, но Соединенные Штаты это не волнует. Об этом заявил профессор права и экономики Высшей коммерческой школы Парижа Армин Штайнбах в статье для Figaro.

Профессор заявил, что ответные меры России коснутся в первую очередь государства ЕС. Он отметил, что Евросоюз держит в активах РФ более €200 млрд, что сильно превышает сумму, которая хранится в Штатах.

Кроме того, Штайнбах считает, что изъятие российских средств подорвет доверие инвесторов к Евросоюзу как к гаранту прав собственности. По его словам, это делает ЕС наиболее вероятной мишенью для возмездия со стороны Москвы.

5 апреля заместитель главы офиса украинского президента Ирина Мудрая заявила, что власти Украины рассчитывают, что в 2024 году Евросоюз передаст им от €5 млрд до €8 млрд доходов, полученных от заблокированных российских активов.

Официальный представитель МВФ Джули Козак на регулярном брифинге для журналистов сообщила, что власти государств должны самостоятельно принимать решения, связанные с возможностью конфискации российских активов.

Ранее экономист Джеффри Сакс раскритиковал идею конфискации замороженных активов РФ.

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