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Таджикистан осудил заявления о вербовке наемников в стране для Украины

МИД Таджикистана осудил заявления о вербовке наемников в Душанбе Украиной

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В министерстве иностранных дел Таджикистана назвали безосновательным заявление о вербовке украинским посольством в Душанбе наемников для того, чтобы они участвовали в военных действиях против России. Об этом сообщает РИА Новости.

«Отмечаем, что данное утверждение российского должностного лица не имеет под собой никаких оснований. Компетентные органы Таджикистана принимают необходимые меры для недопущения со стороны аккредитованного в республике дипломатического корпуса действий, несовместимых с их статусом», — следует из сообщения.

При этом секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев ранее заявлял, что украинское правительство вербует наемников для ведения боев на стороне ВСУ.

До этого Патрушев сообщил, что стремление западных стран любой ценой нанести Москве поражение в рамках украинского конфликта привело к обострению международной обстановки. При этом во время заседания Патрушев обратил внимание собравшихся на напряженную геополитическую ситуацию в мире. В качестве примера он привел продолжающийся конфликт на Украине.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров раскрыл планы Запада по изоляции страны.

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