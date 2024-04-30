Участники протеста против закона об иноагентах начали потасовку с полицией Грузии

В Тбилиси начались задержания на митинге против закона об иностранных агентах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственного корреспондента.

Первыми были задержаны несколько человек, которые сидели у служебного входа в парламент — предположительно, они находились там для того, чтобы заблокировать депутатам грузинского парламента выход из здания.

После начала задержаний и просьбы полиции разойтись протестующие отказались покидать территорию у входа. Полиция применила силу, началась потасовка.

До этого митинг против закона об иностранных агентах начался возле здания парламента Грузии.

Днем 30 апреля грузинские депутаты приступили к рассмотрению закона об иностранных агентах во втором чтении. Законодатели намерены провести постатейное обсуждение документа, что занимает очень много времени. В связи с этим заседание может продолжиться и на следующий день.

Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили выразила надежду на продолжение митингов против закона об иностранных агентах.