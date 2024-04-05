Французский политик призвал страну выйти из НАТО

Франции следует как можно скорее выйти из НАТО, пребывание в этой организации становится крайне небезопасным. Такое мнение в соцсети Х выразил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

Так он откликнулся на слова госсекретаря США Энтони Блинкена о возможности членства Украины в альянсе.

«Сумасшедшее и ультра-опасное американское заявление! <…> Давайте как можно скорее освободимся из этой ловушки, выйдем из НАТО и установим мир!» — написал Филиппо.

По мнению политика, действия США приближают мир к третьей мировой войне, первыми жертвами которой станут европейские страны, включая Францию.

4 апреля госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина станет членом НАТО, а грядущий в июле саммит Североатлантического альянса поможет «навести мост» в этом направлении.

Эти слова вызвали неоднозначную реакцию

5 апреля американский сенатор Майк Ли заявил, что в НАТО могут быть либо США, либо Украина, но никак не обе страны.

А американский предприниматель и бизнесмен Илон Маск сравнил идею о вступлении Украины в Североатлантический альянс с фильмом о ядерном апокалипсисе.

Ранее стало известно, на каких условиях НАТО может принять Украину.