Евросоюз, США и Армению заподозрили в желании изолировать Азербайджан

Трехсторонняя встреча с участием США, Армении и Европейского союза (ЕС) направлена на изоляцию Азербайджана. Такое заявление сделал президент Азербайджана Ильхам Алиев, пишет портал Day.az.

В пятницу, 5 апреля, глава республики провел переговоры с главой турецкой делегации в Парламентской ассамблее НАТО Мевлудом Чавушоглу. Одной из тем обсуждения стала встреча главы Европейской комиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен и американского государственного секретаря Энтони Блинкена с армянскими чиновниками.

«Это направлено на создание разделительных линий и изоляцию нашей страны», — подчеркнул Алиев.

По словам президента Азербайджана, подобные мероприятия препятствуют сотрудничеству между его страной и другими государствами Южного Кавказа. В то же время он обратил внимание, что усилия стран — членов регионального содружества по поддержке Армении обязательно приведут к большим последствиям.

5 апреля глава ЕК сообщила о планах объединения предоставить Армении несколько грантов на общую сумму €270 млн. Фон дер Ляйен уточнила, что Ереван будет получать эти средства в течение следующих четырех лет.

Ранее в Кремле прокомментировали трехстороннюю встречу ЕС, США и Армении.