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США хотят ограничить размещение оружия в космосе

США представят в Совбезе ООН резолюцию о запрещении ядерного оружия в космосе

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Министерство обороны РФ

Соединенные Штаты на следующей неделе представят в Совете Безопасности ООН резолюцию по запрещению ядерного оружия в космосе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«Мы вынесем на голосование эту резолюцию в начале следующей недели», — заявил Кирби.

В Белом доме выражают уверенность, что Россия должна проголосовать за эту резолюцию.

До этого политолог и журналист Юрий Светов, комментируя интервью президента России Владимира Путина журналисту Дмитрию Киселеву, заявил, что Запад раз за разом пытается подловить Россию на теме ядерного оружия (ЯО).

Эксперт напомнил, что страны НАТО заявляли об угрозе российского ядерного оружия, якобы размещенного в космосе.

Ранее в России заявили о готовности к любому сценарию при вводе войск НАТО на Украину.

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