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Депутат Белик считает, что Польша хочет урвать от Украины часть территорий

Депутат Белик заявил, что миссия НАТО обернется для Украины утратой территорий

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Czarek Sokolowski/AP

Миссия НАТО обернется для Украины утратой территорий. Об этом заявил депутат Госдумы, член комитета по международным делам Дмитрий Белик РИА Новости.

По его мнению, Польша предлагает свое сотрудничество и помощь, потому что так собирается оторвать нужный ей кусок от Украины.

Киев отдает себя «в рабство» своему соседу, при этом помощи Польши «несоизмерима с ее аппетитами на украинскую государственность», считает депутат.

Варшава, по его словам, собирается «урвать от Украины часть территорий и получить от НАТО максимальную поддержку за якобы «великую миссию» в урегулировании конфликта.

Белик уверен, что Польша демонстрируют Украине «не открытые ладони, а камень за пазухой».

До этого глава польского МИД Радослав Сикорский сообщил, что в НАТО договорились о создании «миссии» на Украине, которая будет обучать украинских военных и помогать в «планировании», но не воевать.

Ранее политолог объяснил, почему между Украиной и Польшей произошел конфликт.

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