Депутат Белик считает, что Польша хочет урвать от Украины часть территорий

Миссия НАТО обернется для Украины утратой территорий. Об этом заявил депутат Госдумы, член комитета по международным делам Дмитрий Белик РИА Новости.

По его мнению, Польша предлагает свое сотрудничество и помощь, потому что так собирается оторвать нужный ей кусок от Украины.

Киев отдает себя «в рабство» своему соседу, при этом помощи Польши «несоизмерима с ее аппетитами на украинскую государственность», считает депутат.

Варшава, по его словам, собирается «урвать от Украины часть территорий и получить от НАТО максимальную поддержку за якобы «великую миссию» в урегулировании конфликта.

Белик уверен, что Польша демонстрируют Украине «не открытые ладони, а камень за пазухой».

До этого глава польского МИД Радослав Сикорский сообщил, что в НАТО договорились о создании «миссии» на Украине, которая будет обучать украинских военных и помогать в «планировании», но не воевать.

Ранее политолог объяснил, почему между Украиной и Польшей произошел конфликт.