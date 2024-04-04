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Путин назвал достойным отчет правительства в Госдуме

Путин поздравил Мишустина с достойным отчетом кабмина в Госдуме

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Алексей Никольский/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин отметил отчет правительства в Госдуме, как достойный. Он уточнил, что накануне вечером обсудил доклад с премьер-министром Михаилом Мишустиным, передает ТАСС.

«Хотел бы вас поздравить всех и председателя правительства — с отчетом в Государственной думе», — отметил Путин.

Российский лидер подчеркнул, что видел, как это происходило — «достойно, на хорошем уровне, предметно». Президент обратил внимание на то, что теперь «надо двигаться дальше».

До этого на отчете в Госдуме Мишустин заявил, что правительство намерено развивать взаимовыгодное партнерство с зарубежными государствами. Премьер-министр РФ выразил уверенность, что в некоторых недружественных России странах также сохраняется деловой интерес к сотрудничеству. По его мнению, каждый случай необходимо рассматривать отдельно. Кроме того, власти не планируют запрещать российским компаниям работать за границей, но намерены обеспечить конкурентные условия для бизнеса внутри страны.

Ранее Путин заявил, что Россию больше не смогут называть бензоколонкой.

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