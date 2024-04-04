Политолог объяснил, почему Зеленский не отвечает на просьбы Карлсона об интервью

Президент Украины Владимир Зеленский не реагирует на просьбы американского журналиста Такера Карлсона об интервью, поскольку боится оказаться в крайне неловком положении. Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» высказал политолог Владимир Скачко. По его словам, у украинского лидера попросту нет ответов на те вопросы, которые однозначно будет задавать телеведущий.

«Зеленский любит внимание и стремится выступить везде, где это возможно. Но то, что он проигнорирует предложение Карлсона, изначально было ожидаемо. <...> Все это выставит Зеленского не просто в роли «голого короля», но и глуповатого, несамостоятельного политика, пустышки», — отметил собеседник.

Он предположил, что офис Зеленского либо будет просто отмалчиваться, либо заявит о невозможности общения с «прихвостнем Кремля».

В социальной сети X Карлсон написал, что его команда направила многочисленные запросы об интервью Зеленскому, чтобы он объяснил свою позицию. Однако, по словам журналиста, президент Украины их проигнорировал.

В феврале президент РФ Владимир Путин дал Карлсону большое интервью. Журналист специально ради этой встречи прилетал в Москву. Российский лидер прочитал ему получасовую лекцию об истории России и Украины, а также ответил на ряд вопросов, касающихся в том числе специальной военной операции (СВО) на Украине. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Карлсон заявил, что американцы ведут необъявленную войну с Россией.