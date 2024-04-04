Кремль оценил нынешние отношения между Россией и НАТО

Фактически отношения между Россией и НАТО скатились на уровень прямой конфронтации. Об этом в ходе брифинга с журналистами заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что страны Североатлантического альянса уже вовлечены в конфликт на Украине. Кроме того, отметил Песков, НАТО продолжает расширять свое присутствие в сторону российских границ.

«НАТО продолжает свое движение в сторону наших границ, расширение своей военной инфраструктуры в сторону наших границ», — сказал представитель Кремля.

Он назвал альянс дестабилизирующим фактором на европейском континенте, который не способствует безопасности.

До этого заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявлял, что у России отсутствуют планы вступать в войну с НАТО или отдельно с членами альянса. Также он предупредил, что конфликт на Украине может выйти за текущие географические рамки, если хотя бы одна из стран блока позволит себе поддаться авантюрным действиям, подобным тем, которые озвучил президент Франции Эммануэль Макрон.

Ранее в МИД России назвали цель НАТО на Украине.