Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Кремль оценил нынешние отношения между Россией и НАТО

Песков: отношения России и НАТО скатились на уровень прямой конфронтации

Фактически отношения между Россией и НАТО скатились на уровень прямой конфронтации. Об этом в ходе брифинга с журналистами заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что страны Североатлантического альянса уже вовлечены в конфликт на Украине. Кроме того, отметил Песков, НАТО продолжает расширять свое присутствие в сторону российских границ.

«НАТО продолжает свое движение в сторону наших границ, расширение своей военной инфраструктуры в сторону наших границ», — сказал представитель Кремля.

Он назвал альянс дестабилизирующим фактором на европейском континенте, который не способствует безопасности.

До этого заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявлял, что у России отсутствуют планы вступать в войну с НАТО или отдельно с членами альянса. Также он предупредил, что конфликт на Украине может выйти за текущие географические рамки, если хотя бы одна из стран блока позволит себе поддаться авантюрным действиям, подобным тем, которые озвучил президент Франции Эммануэль Макрон.

Ранее в МИД России назвали цель НАТО на Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами