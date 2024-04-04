В Кремле ответили на вопрос о подготовке разговора Путина с Макроном

Президент России Владимир Путин не будет в ближайшее время проводить переговоры с французским коллегой Эммануэлем Макроном, несмотря на недавнюю беседу глав министерств обороны двух стран. Об этом на брифинге заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Вы знаете, что президент Путин остается открыт для диалога, у него идет активный международный диалог с теми, кто проявляет заинтересованность. Сейчас каких-либо планов по проведению контактов на высшем уровне [с Францией] нет», — ответил на соответствующий вопрос пресс-секретарь президента РФ.

3 апреля по настоятельной просьбе французской стороны прошли телефонные переговоры Шойгу с главой минобороны Франции Себастьяном Лекорню. Министр обороны России Сергей Шойгу в телефонном разговоре предупредил французского коллегу, что у Франции будут проблемы, если она отправит свои войска на Украину.

Стороны также отметили готовность к диалогу по Украине.

Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов обвинил Запад в разрушении основ безопасности.