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Российский посол счел преувеличением слова о предвоенном периоде в ЕС

Посол Келин: заявления о предвоенном периоде в Европе — крайнее преувеличение

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Посольство РФ в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии

Российский посол в Лондоне Андрей Келин считает, что заявления нескольких европейских политиков о вступлении Евросоюза в предвоенный период являются преувеличением. Об этом дипломат рассказал в интервью британской радиостанции LBC.

«Это крайнее преувеличение. <...> В Европе нет предвоенной ситуации, а есть проблема между Россией и Украиной, которая должна быть решена» — сказал Келин.

Посол напомнил, что об отсутствии у России планов вступать в военный конфликт со странами НАТО говорил президент РФ Владимир Путин.

4 апреля схожий тезис озвучил в интервью РИА Новости заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко. Он подчеркнул, что эскалация конфликта с НАТО возможно только по инициативе альянса, так как у России таких намерений нет.

При этом он подчеркнул, что РФ не оставит без ответа любую угрозу со стороны Североатлантического альянса, а базы НАТО в случае появления на Украине «будут гореть».

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала признак того, что НАТО выбрала Россию своей целью.

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