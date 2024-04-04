В МИД предупредили о риске выхода конфликта на Украине за географические рамки

Конфликт на Украине может выйти за текущие географические рамки, если хотя бы одна из стран НАТО позволит себе поддаться авантюризму, считает заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко. Об этом дипломат рассказал в интервью РИА Новости.

«В результате авантюрных действий даже одной-двух стран — членов НАТО украинский кризис может выйти за свои географические рамки и приобрести совершенно иной масштаб», — объяснил Грушко.

Так замглавы МИД прокомментировал слова президента Франции Эмманюэля Макрона о возможной отправке войск НАТО на Украину. Дипломат назвал подобные тезисы недопустимыми, но подчеркнул, что РФ не оставит без ответа любую угрозу со стороны Североатлантического альянса.

В том же интервью Грушко заявил, что если базы НАТО появятся на территории Украины, то «они будут гореть» так же, как Яворовский полигон, на котором, как напомнил замглавы министерства, инструкторы альянса тренировали войска.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль пригласил на территорию страны военных инструкторов со всей Европы.