Соединенные Штаты приближают мировую войну, спонсируя Украину и прокси-войну с Россией. Такое мнение высказала член Палаты представителей Марджори Тейлор-Грин (республиканец от штата Джорджия), ее слова привел журналист Такер Карлсон в социальной сети X.

Конгрессвумен напомнила, что Украина не является членом НАТО, поэтому ведение прокси-войны с Россией не входит в интересы американской национальной безопасности. Она подчеркнула, что помощь Киеву никак не защищает США, наоборот, это приближает страну к мировой войне.

Тейлор-Грин добавила, что действующее американское руководство теряет страну из-за незаконного вторжения нелегальных мигрантов, которое происходит на границе с Мексикой.

В то же время министр обороны Великобритании Грант Шэппс заявил, что странам — членам НАТО необходимо позаботиться о будущем организации и наращивать расходы на оборону, признав, что мир находится в предвоенном периоде. Основными угрозами для альянса он назвал Российскую Федерацию, Иран, Китай и КНДР.

Ранее в Минобороны заявили, что Россия в ходе СВО демилитаризует страны НАТО.