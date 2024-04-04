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В конгрессе США предупредили Вашингтон о приближающейся мировой войне из-за Украины

Конгрессвумен Грин: США приближают мировую войну, финансируя Украину

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John Bazemore/AP

Соединенные Штаты приближают мировую войну, спонсируя Украину и прокси-войну с Россией. Такое мнение высказала член Палаты представителей Марджори Тейлор-Грин (республиканец от штата Джорджия), ее слова привел журналист Такер Карлсон в социальной сети X.

Конгрессвумен напомнила, что Украина не является членом НАТО, поэтому ведение прокси-войны с Россией не входит в интересы американской национальной безопасности. Она подчеркнула, что помощь Киеву никак не защищает США, наоборот, это приближает страну к мировой войне.

Тейлор-Грин добавила, что действующее американское руководство теряет страну из-за незаконного вторжения нелегальных мигрантов, которое происходит на границе с Мексикой.

В то же время министр обороны Великобритании Грант Шэппс заявил, что странам — членам НАТО необходимо позаботиться о будущем организации и наращивать расходы на оборону, признав, что мир находится в предвоенном периоде. Основными угрозами для альянса он назвал Российскую Федерацию, Иран, Китай и КНДР.

Ранее в Минобороны заявили, что Россия в ходе СВО демилитаризует страны НАТО.

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