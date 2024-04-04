Министр обороны Британии предупредил НАТО о новой мировой войне

Странам — членам НАТО необходимо позаботиться о будущем организации и наращивать расходы на оборону, признав, что мир находится в предвоенном периоде. Об этом в статье для газеты The Daily Telegraph написал министр обороны Великобритании Грант Шэппс.

В 2014 году союзники по Североатлантическому договору договорились тратить 2% ВВП на оборону. По мнению Шэппса, следует уже сейчас планировать увеличение этого показателя ради укрепления обороны.

При этом министр заметил, что некоторые из стран-членов до сих пор не тратят даже 2%. Он подчеркнул, что так дальше продолжаться не может, «нельзя играть в русскую рулетку» с будущим альянса.

Шэппс выразил мнение, что угроза для НАТО якобы исходит со стороны Российской Федерации, Ирана, Китая и КНДР. Для сдерживания этой угрозы британский министр призывает членов альянса оказать дальнейшую поддержку Украине и увеличить военные расходы, а также начать инвестировать в оборонный сектор с целью производства вооружений и боеприпасов.

Накануне президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в случае атаки Россией французских военных на Украине Париж не будет просить НАТО о помощи. По его мнению, союзники должны занять «стратегически двусмысленную позицию по отношению к России». То есть показать Москве, что Запад допускает «все военные варианты». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Минобороны заявили, что Россия в ходе СВО демилитаризует страны НАТО.