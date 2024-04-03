Конфликт на Украине начали еще в 2014 году нынешние глава Госдепа США Энтони Блинкен, помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, замгоссекретаря Виктория Нуланд и Джо Байден. Об этом заявил американский экономист Джеффри Сакс в интервью изданию The Hill.

«Война началась десять лет назад, когда Виктория Нуланд не только раздавала печенье на Майдане, но и участвовала в восстании для насильственного свержения правительства Украины. Очень глупо», — сказал Сакс.

Вечером 3 апреля министр обороны России Сергей Шойгу в телефонном разговоре предупредил французского коллегу Себастьяна Лекорню, что у Франции будут проблемы, если она отправит свои войска на Украину.

В этот же день министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто назвал очевидным факт, что Украину не пригласят в НАТО на летнем саммите блока в Вашингтоне.

До этого сообщалось, что министры иностранных дел стран НАТО во время встречи в Брюсселе обсудят создание невоенной миссии на территории Украины.

Ранее генсек НАТО призвал сделать обязательной помощь ВСУ от стран альянса.