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В МИД РФ обвинили власти Армении в предательстве своего народа

Захарова: власти Армении предают свой народ ради бонусов от США и Евросоюза

Власти Армении предают свой народ, разрывая связи с Россией ради целей западных партнеров. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«<…> Армянские власти стремятся пожертвовать всем массивом связей с Россией <…> ради эфемерных бонусов», — написала дипломат.

Она отметила, что США и Евросоюз «поманили» Ереван. Захарова подчеркнула, что руководство Армении готово предать ради этого свой народ.

Захарова напомнила, что глава МИД Армении Арарат Мирзоян на вопрос о возможности разрыва дипломатических отношений с Россией ответил, что не может предсказывать будущее. Она сочла такое высказывание странным, заявив, что роль политика не просто предсказывать будущее, а творить его.

Дипломат добавила, что особенно прискорбно слышать подобные высказывания в день годовщины установления дипломатических отношений между РФ и Арменией.

До этого Россия призвала Армению и Азербайджан восстановить диалоговые механизмы.

Ранее Пашинян опроверг связь увеличения оборонного бюджета Армении с подготовкой к войне.

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