Украина и Финляндия подписали договор о сотрудничестве в сфере безопасности

Президенты Украины и Финляндии Владимир Зеленский и Александр Стубб подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержке. Об этом украинский лидер написал в своем Telegram-канале.

Документ был подписан по итогам визита Стубба в Киев. Соглашение, предполагающее сотрудничество двух стран в политической, гуманитарной, экономической и военной сферах, будет действовать в течение 10 лет.

«[Финляндия] будет помогать Украине восстанавливать энергетический сектор, оценивать экологический ущерб, усиливать защиту границы и критической инфраструктуры, а также лечить украинских военных», — отметил Зеленский.

По его словам, этот «сильный документ» подтверждает готовность Хельсинки продолжать поддерживать Киев в борьбе против Москвы.

Финляндия — восьмая страна, подписавшая с Украиной двустороннее соглашение по безопасности.

31 марта глава МИД Финляндии Элина Валтонен допустила отправку западных военных на Украину в будущем, отметив, что сейчас необходимость в этом отсутствует.

Ранее в Госдуме назвали заявление Финляндии об отправке военных на Украину пиаром.