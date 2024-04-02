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Блинкен заявил, что Украина станет членом НАТО

Госсекретарь США Блинкен выразил уверенность, что Украина войдет в НАТО

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Luis Barron/Global Look Press

Госсекретарь США Этони Блинкен заявил, что Украина вступит в НАТО, вопрос заключается в выработке ясной дорожной карты движения к этой цели. Его слова приводит ТАСС.

Во время выступления на совместной с главой МИД Франции Стефаном Сежурне пресс-конференции Блинкен выразил уверенность во вступлении Украины в альянс. «Для нас вопрос заключается в том, чтобы выработать хорошую и ясную дорожную карту, чтобы достичь этой развязки», — добавил он.

2 апреля американский профессор Джон Миршаймер выразил мнение, что странам НАТО необходимо полностью прекратить отношения с Украиной для обеспечения мира.

Профессор также добавил, что задача Запада должна состоять не в дальнейшей эскалации украинского конфликта, а в том, чтобы направить Украину на дипломатические переговоры по урегулированию кризиса.

До этого американский экономист Ричард Вольф заявил, что ошибка Запада в политике использования Украины для борьбы с Россией привела к катастрофе и краху этой страны.

Ранее в НАТО объяснили, почему альянс поддерживает украинцев.

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