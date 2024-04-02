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Блинкен высказался об атаках ВСУ на российские НПЗ

Госсекретарь Блинкен заявил, что США не поддерживают удары Украины по НПЗ России

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Craig Ruttle/Pool via Reuters

Администрация США не поддерживает удары Украины по территории, которую признает российской. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая на совместной с министром иностранных дел Франции Стефаном Сежурне пресс-конференции по итогам их встречи в Париже, сообщает ТАСС.

У него поинтересовались, считают ли Соединенные Штаты «правильным стратегическим подходом» удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) и иным объектам топливно-энергетического комплекса Российской Федерации. По словам Блинкена, с момента начала специальной военной операции (СВО), когда речь заходила об Украине, США «считали и считают своей политикой делать все возможное, чтобы помочь Украине защититься» от якобы агрессии РФ. В то же время американская сторона «не поддерживает и не одобряет удары Украины за пределами ее территории», сказал он.

До этого глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк признал причастность ведомства к ударам по нефтеперерабатывающим заводам на территории России.

Он также заявил, что «более двух лет» СБУ «ежедневно бьет» РФ «в самые болезненные точки». По словам Малюка, речь идет о Крымском мосте, военных кораблях в Черном море, различных системах вооружения, нефтеперерабатывающих заводах и «других объектах, работающих на российский ВПК».

Ранее ВСУ атаковали нефтеперерабатывающий завод в Волгоградской области.

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