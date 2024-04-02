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Главе Гагаузии предъявили обвинение по делу о запрещенной Молдавией партии «Шор»

Власти Молдавии предъявили обвинение главе Гагаузии Гуцул по делу о партии «Шор»

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Дмитрий Осматеско/Sputnik/РИА Новости

Главе Гагаузской автономии Евгении Гуцул предъявлено по делу о запрещенной в Молдавии оппозиционной партии «Шор», Гуцул баллотировалась от этой партии на выборах главы автономного региона. Об этом сообщила сама Гуцул агентству «Sputnik.Молдова».

«Я предполагала, что дело, которое было сфабриковано фактически 2 года назад в отношении меня и партии «Шор», пойдет в ускоренном виде, но что настолько, не предполагала», — отметила она.

По словам главы Гагаузии, все причастные к данному делу лица, которое было «четко по указанию (президента Молдавии – прим. ред.) Майи Санду и правящей партии», уже установлены. Гуцул подчеркнула, что все правоохранительные органы «ответят за такое давление, партия PAS («Действие и солидарность», правящая партия в Молдавии – прим. ред.) не вечна».

До этого Гуцул заявила, что ее юристы занимаются подготовкой иска против президента Молдавии Майи Санду о защите чести, достоинства и деловой репутации после обвинений главы государства в том, что она незаконно возглавила автономию и представляет интересы «преступной группы».

Она отмечала, что выборы в Гагаузии признали законными, а молдавские власти не оспаривали результаты голосования. Гуцул отметила, что представляет интересы местного населения.

Ранее сообщалось, что российские регионы начнут сотрудничать с Гагаузией.

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